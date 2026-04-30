L'astrologo Branko ha pubblicato le previsioni per il fine settimana del 2 e 3 maggio, concentrandosi sull'influsso dei segni zodiacali. Secondo le sue indicazioni, il Leone si posiziona come protagonista principale in questa fase. Le previsioni si basano sui movimenti planetari e sugli aspetti astrali che caratterizzano il periodo. Il focus rimane sulle tendenze generali degli individui in base al loro segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo di Branko del weekend 2 e 3 maggio, i Gemelli vivranno giorni elettrizzanti in cui la loro flessibilità sarà l'arma vincente per lanciare progetti professionali ambiziosi e godersi momenti di leggerezza affettiva. I nativi del Cancro affronteranno una fase di riflessione, gestendo gli affari con diplomazia e polso fermo, mentre in amore dovranno puntare tutto sulla sincerità per chiarire ogni dubbio. I nati sotto il segno del Leone domineranno la scena ottenendo successi e riconoscimenti nel lavoro, ma dovranno essere bravi a dosare la grande passione sentimentale con un tocco di diplomazia. Ariete – Le previsioni astrologiche di Branko ti vedono protagonista di un weekend vissuto con una grinta invidiabile e una determinazione d’acciaio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Branko del weekend 2 e 3 maggio: il Leone domina la scena

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