Nuova sicurezza sulla Sebina | finiti i lavori tra San Carlo e Trentapassi

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Brescia ha completato i lavori sulla strada provinciale BS 510 tra San Carlo e Trentapassi. L'intervento ha riguardato la sistemazione del tratto tra i due punti, migliorando le condizioni della carreggiata. La strada è ora aperta al traffico senza restrizioni. L’intervento si inserisce in un programma di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle vie provinciali.

? Cosa sapere La Provincia di Brescia ha ultimato i lavori sulla SP BS 510 tra San Carlo e Trentapassi.. L'intervento da 687.900 euro garantisce nuova sicurezza stradale e accessibilità pedonale sul lago.. La Provincia di Brescia ha ultimato gli interventi di manutenzione sulla SP BS 510 Sebina Orientale, completando i lavori nel tratto che collega la galleria San Carlo alla galleria Trentapassi per potenziare la sicurezza stradale e valorizzare i punti panoramici sul lago. Il cantiere, focalizzato su una porzione delicata della viabilità lacustre, ha portato alla conclusione di un progetto di riqualificazione strutturale e funzionale. Gli...🔗 Leggi su Ameve.eu

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