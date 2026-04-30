La Provincia di Brescia ha completato i lavori sulla strada provinciale BS 510 tra San Carlo e Trentapassi. L'intervento ha riguardato la sistemazione del tratto tra i due punti, migliorando le condizioni della carreggiata. La strada è ora aperta al traffico senza restrizioni. L’intervento si inserisce in un programma di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle vie provinciali.

? Cosa sapere La Provincia di Brescia ha ultimato i lavori sulla SP BS 510 tra San Carlo e Trentapassi.. L'intervento da 687.900 euro garantisce nuova sicurezza stradale e accessibilità pedonale sul lago.. La Provincia di Brescia ha ultimato gli interventi di manutenzione sulla SP BS 510 Sebina Orientale, completando i lavori nel tratto che collega la galleria San Carlo alla galleria Trentapassi per potenziare la sicurezza stradale e valorizzare i punti panoramici sul lago. Il cantiere, focalizzato su una porzione delicata della viabilità lacustre, ha portato alla conclusione di un progetto di riqualificazione strutturale e funzionale. Gli...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova sicurezza sulla Sebina: finiti i lavori tra San Carlo e Trentapassi

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Temi più discussi: Sp510 Sebina, completati i lavori sul tratto tra la galleria San Carlo e la galleria Trentapassi; Marone, completati i lavori sulla Sp510: strada e piazzole ora sono più sicure; La Provincia ha chiuso i lavori di manutenzione straordinaria sulla Sp510; Chiuso il cantiere sulla Sp 510: intervento da quasi 700mila euro.

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