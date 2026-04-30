Novara punta al futuro | arriva la tedesca Weske nuova opposta

La società di pallavolo di Novara ha annunciato l’ingaggio di Emilia Weske, opposta tedesca, che ha firmato un contratto che durerà fino al 2027. La giocatrice si unisce alla squadra con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. La firma è stata ufficializzata nelle ultime ore, segnando un passo importante per il roster della squadra piemontese.

? Cosa sapere La Igor Volley Novara ingaggia l'opposta tedesca Emilia Weske con contratto fino al 2027.. L'acquisto porta il roster a 13 giocatrici su 14 per la nuova stagione.. Emilia Weske, l’opposta tedesca classe 2001 arrivata da Bergamo, è il quinto acquisto ufficiale della Igor Volley Novara per la prossima stagione agonistica. Il movimento di mercato della società azzurra punta a consolidare il reparto offensivo, portando in città un profilo internazionale con un contratto vincolante fino a giugno 2027, che include una clausola per il rinnovo dell’accordo. La giocatrice tedesca si aggiunge al mosaico del roster costruito per le sfide imminenti, completando il duo di opposte insieme a Kaja Grobelna, già presentata nei giorni scorsi dalla dirigenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Novara punta al futuro: arriva la tedesca Weske, nuova opposta Notizie correlate Autorizzazione per l’estero? È solo la punta dell’iceberg: la nuova legge tedesca che limita libertà e dirittiLa polemica esplosa in questi giorni in Germania non riguarda solo l’obbligo di chiedere l’autorizzazione alla Bundeswehr per soggiorni all’estero... La Germania di Merz punta al riarmo e riapre la questione tedesca in EuropaC’è un filo storico che lega la Germania al Giappone lungo un secolo e mezzo di rincorse industriali, ambizioni imperiali, sconfitte traumatiche e... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Avis Novara all'UPO: 41 nuovi giovani donatori di sangue; Il Novara chiude con una vittoria: Ospitaletto sconfitto 0-2; Scuola e impresa sempre più insieme: il 29 e 30 aprile al Castello di Novara un Career Day per aiutare i giovani a costruire il futuro; Career day Novara 2026: scuola e imprese unite per il futuro. Il cantiere è ufficialmente aperto. Con l’avvio delle operazioni di recupero dell’ex Macello Civico, dopo una lunga attesa si concretizza uno dei capitoli più rilevanti della programmazione urbanistica di Novara. Un’operazione di rigenerazione urbana che punta - facebook.com facebook