Ieri mattina, in vista delle prossime elezioni comunali, Noi Moderati ha annunciato i ventisei candidati che sosterranno la propria lista. La coalizione di centrodestra si compone così di un nuovo elemento, con l’obiettivo di sostenere la candidatura di Celesti. La presentazione si è svolta a Pistoia, segnando un passo importante nel percorso elettorale della coalizione.

PISTOIA Un altro tassello della coalizione di centrodestra va al suo posto. Ieri mattina Noi Moderati ha presentato i suoi candidati in vista delle prossime elezioni comunali. A sostegno del sindaco Anna Maria Celesti ci sono Gianluca Iori, Luigi Proietti, Samuele Masi, Giampaolo Lenzi Gelli, Walter Bonelli, Roberto Toninelli, Roberto Vivarelli, Massimo Cairo, Roberto Andreotti, Paolo Alonge, Francesco Gentile, Claudio Romagnoli, Ivo Lanzetti, Giovanni Cozzolino, Andrea Maestrini, Luca Mazzoni, Antonella Gramigna, Silvia Proietti, Maria Gabriella De Pietri, Alessandra Tuci, Elisabetta Pierleoni, Luigina Cerosismo, Fiorella Pelladoni, Michela Panfili, Vittoria Giusto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Noi Moderati schiera ventisei candidati. Al fianco di Celesti per vincere : "Valori cattolici e vicini alle periferie"

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