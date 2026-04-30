NAD+ cos' è come si assume e perché è considerato l' elisir chiave per la longevità Tutta la verità

Il NAD+ è un coenzima presente in tutte le cellule del nostro organismo, coinvolto nei processi energetici e nel metabolismo. Viene assunto attraverso integratori, alimenti o farmaci specifici. Negli ultimi tempi, è stato associato alla possibilità di rallentare l'invecchiamento e migliorare la salute generale. La ricerca scientifica si concentra sul suo ruolo e sugli effetti di un suo possibile aumento nel corpo.

Il coenzima Nicotinammide Adenina Dinucleotide sembra essere la nuova tappa nella ricerca della longevity. E molte celebrities lo assumono con terapia endovenosa (IV therapy) per prevenire l'invecchiamento, ma funziona davvero? +++dropcap Il NAD+ è arrivato nel mondo social grazie alle celebrities, scatenando immediatamente l’interesse dei fan della longevity. In un episodio di The Kardashians si vedono chiaramente Hailey Bieber e la sua amica Kendall Jenner assumere NAD+ attraverso terapia endovenosa (IV therapy), cioè infuso direttamente nel flusso sanguigno attraverso una flebo.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - NAD+, cos'è, come si assume e perché è considerato l'elisir chiave per la longevità. Tutta la verità Notizie correlate Finalmente tutta la verità sul perché Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati: lui l’ha tradita? Il gossipBianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati dopo mesi di voci e indiscrezioni: tra presunti tradimenti e dichiarazioni pubbliche, emergono nuovi...