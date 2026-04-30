Alle prime ore del mattino, le previsioni indicano condizioni di cielo coperto sulle regioni del Nord. La giornata si presenta con un meteo stabile, senza segnalazioni di pioggia o variazioni significative durante le prime ore. Le temperature sono previste in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, e il vento si manterrà abbastanza calmo. La situazione rimarrà generalmente stabile per tutta la mattinata, con possibili variazioni nel corso della giornata.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino c'è ricoperti sulle regioni Nord occidentali con deboli precipitazioni apertura Nordest al pomeriggio maggiori spazi di sereno con ancora addensamenti irregolari tra Piemonte Valle d'Aosta in serata e nottata e si rinnovano condizioni di tempo con assenza prevalente di nuvolosità al centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con le precipitazioni sparse sul Medio Adriatico o pomeriggio graduali schiarite da Nord con il sud medio basso Lazio in serata e nottata residue precipitazioni sul Lazio stabile al prove concedi del tutto sereno al sud e sulle isole al mattino...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 30-04-2026 ore 06:15

Vozim sa prijateljima iz Hrvatske - MTP ep.1

Notizie correlate

Meteo Roma del 06-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo...

Meteo Roma del 04-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Meteo Roma: oggi nubi sparse, Venerdì 1 e Sabato 2 sereno; Previsioni meteo Roma e Lazio per il ponte del 1° maggio: sole e temperature fino a 20 gradi; Meteo Roma: oggi sereno, Mercoledì 29 e Giovedì 30 nubi sparse; 1 maggio sotto la pioggia? Le previsioni meteo per la settimana a Roma.

Meteo Roma del 30-04-2026 ore 06:15meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino c'è ricoperti sulle regioni Nord occidentali con deboli precipitazioni ... romadailynews.it

Meteo, 30 aprile instabile e più fresco poi migliora per il Ponte del 1° maggioFase instabile oggi al Nord e giovedì all'estremo Sud. Per il ponte del 1° maggio tempo soleggiato e rialzo termico. Le previsioni meteo del 29-30 maggio ... meteo.it

Dopo un inizio di giornata con la pioggia, torna la primavera a Roma e nel Lazio. Le previsioni meteo per questa settimana, verso il weekend del 25 aprile 2026. - facebook.com facebook

Meteo a Roma, dopo la pioggia torna l'anticiclone. Le previsioni del tempo ift.tt/gIxNP8F x.com