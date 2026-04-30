Il Consiglio dei Ministri ha approvato una proroga di tre settimane per il taglio delle accise sui carburanti. La decisione è stata comunicata dal governo e riguarda un provvedimento già in vigore, che ora verrà esteso fino a fine maggio. La proroga è stata annunciata in una conferenza stampa dal presidente del Consiglio. L'annuncio è stato fatto il 30 aprile 2026 a Roma.

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Approfitto per dirvi che il Consiglio dei Ministri oggi ha licenziato anche un altro importante provvedimento, che è quello della proroga del taglio sulle accise per altre tre settimane. Anche se lo abbiamo fatto con una differenza rispetto al passato: vi ho detto l'altra volta che c'è una sproporzione importante tra l'aumento del gasolio e l'aumento della benzina. In queste settimane la benzina è aumentata mediamente del 6%, il gasolio è aumentato del 24%", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista...🔗 Leggi su Iltempo.it

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Meloni: Prorogato il taglio delle accise per altre 3 settimane

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