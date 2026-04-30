Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Chi può presentare domanda

Per l'esame di maturità del 2026, è previsto un nuovo sistema di sostituzione nel caso in cui alcuni docenti commissari esterni risultino assenti. In queste situazioni, si dovranno presentare modelli MAD per richiedere la sostituzione dei Presidenti o dei commissari assenti. La procedura riguarda coloro che intendono presentare domanda di sostituzione per garantire lo svolgimento regolare delle prove.

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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