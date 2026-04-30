Lei è in debito con la gioielleria poi l’annuncio di una perquisizione | spariscono 1.600 euro

Una donna di settant’anni della provincia di Merano ha denunciato ai carabinieri di essere stata vittima di una truffa telefonica. Secondo quanto riferito, le è stato detto che era in debito con una gioielleria e successivamente è stata annunciata una perquisizione. Durante la truffa sono stati sottratti 1.600 euro dalla sua disponibilità finanziaria. La donna ha presentato denuncia alle forze dell’ordine.

Ammonta a 1.600 euro la truffa telefonica avvenuta nei giorni scorsi ai danni di una cittadina meranese di sessant’anni che, una volta compreso l’inganno, ha denunciato il fatto ai carabinieri altoatesini. I due responsabili, che secondo i primi riscontri sarebbero due uomini di Napoli di 60 e 25.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Riempie il carrello con 600 euro di merce, poi tenta di passare le casse senza pagare Contenuti di approfondimento Si parla di: Lei è in debito con la gioielleria, poi l’annuncio di una perquisizione: spariscono 1.600 euro; La Promessa soap su Rete 4, anticipazioni delle puntate. Si vendica dei genitori in debito: Hanno speso tutto per leiUna ragazza di 24 anni ha raccontato online perché non vuole aiutare i suoi genitori, che ora sono in difficoltà economiche. La ragione è semplice: pensa che mamma e papà abbiano sempre dato tutti i ... 105.net