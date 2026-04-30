Le prime pagine di oggi

Oggi sono state presentate le prime notizie riguardanti un arresto legato agli spari avvenuti a Roma il 25 aprile. Un uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine in relazione a quell'episodio. Inoltre, un altro individuo è stato messo sotto indagine con l'accusa di omicidio volontario, nel contesto di un'inchiesta in corso. Questi sviluppi sono stati comunicati dalle autorità competenti nelle prime ore della giornata.

L'arresto di un uomo per gli spari del 25 aprile a Roma, Sempio indagato per omicidio volontario per la morte di Chiara Poggi, e la telefonata fra Putin e Trump Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma molti si occupano dell’arresto a Roma di un uomo di 21 anni per gli spari alla manifestazione del 25 aprile che hanno ferito due persone. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono la decisione della procura di Pavia di convocare per il prossimo 6 maggio per un interrogatorio sulla morte di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco Andrea Sempio, indagato da solo per omicidio volontario, le discussioni e le polemiche...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 29 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine di mercoledì 29 aprile 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi. Le prime pagine di oggiCi sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma molti si occupano dell’arresto a Roma di un uomo di 21 anni per gli spari alla manifestazione del 25 aprile che hanno ferito due persone. ilpost.it Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 30 aprileStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano Il Mattino in prima pagina oggi troviamo Ladro ai Ponti del diavolo. Tenta di ... salernonotizie.it Le prime pagine di giovedì 30 aprile 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook "Ode al calcio", "Football totale": le prime pagine dei quotidiani esaltano #PsgBayern x.com