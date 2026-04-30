Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 30 aprile 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 30 aprile 2026, sono in edicola e presentano le principali notizie del giorno. Tra i giornali più letti ci sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Queste testate offrono aggiornamenti su eventi, risultati e storie legate al mondo dello sport, con un focus particolare sulle competizioni in corso e sui protagonisti di questa stagione.

Calciomercato Inter LIVE: il grande sogno nerazzurro resta Nico Paz. Scatta la clausola per il rinnovo di Dimarco Jones Inter, Piero Ausilio torna all’assalto del talento del Liverpool per l’estate. C’è un ostacolo Inter Women, dopo la Champions c’è il colpo Le Bihan? Forte interesse per la francese della Lazio Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto. Ecco cosa mi aspetto» Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Settore Giovanile Inter, girone chiuso al primo posto e con una vittoria: ai quarti l’ostico Verona.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 30 aprile 2026 RASSEGNA STAMPA 30 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Notizie correlate Leggi anche: Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 2 aprile 2026 Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 3 aprile 2026Calciomercato Milan, nuova concorrente per Goretzka: offerta ricchissima sul tavolo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 aprile: la rassegna stampa; Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 29 aprile 2026; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di mercoledì 29 aprile. Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 30 aprileStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano Il Mattino in prima pagina oggi troviamo Ladro ai Ponti del diavolo. Tenta di ... salernonotizie.it Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 29 aprileLe prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 29 aprile: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i princi ... sampnews24.com Le prime pagine di giovedì 30 aprile 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook "Ode al calcio", "Football totale": le prime pagine dei quotidiani esaltano #PsgBayern x.com