L’Arsenal è vicino al trasferimento di Vasilije Kostov

Un sito inglese ha pubblicato poco fa un articolo riguardante un possibile trasferimento in corso dall’Arsenal. La notizia riguarda Vasilije Kostov, il cui passaggio al club londinese sembra ormai vicino. La comunicazione è stata riportata integralmente per i lettori italiani meno abituati alle fonti inglesi. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sui tempi di conclusione della trattativa.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Logo dell’Arsenal sulla bandiera dell’Emirates Stadium (foto di Julian FinneyGetty Images) Secondo quanto riferito, l’Arsenal sembra stia facendo progressi su un accordo di trasferimento per il prodigio della Stella Rossa di Belgrado Vassilije Kostov. Il 17enne trequartista ha vissuto una stagione straordinaria in Serbia, segnando 13 gol in tutte le competizioni e affermandosi come uno dei migliori talenti europei. SCARICA L’APP...🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Calciomercato Inter: è pronta l’offerta per Vasilije Kostov?Voci di calciomercato dall’Inghilterra vorrebbero l’Inter in netto vantaggio sull’Arsenal e sul Bayern Monaco nella corsa a Vasilije Kostov.

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In Serbia – Kostov, non sarà Inter. Accordo ad un passo con l’Arsenal: le cifre finaliSecondo quanto riporta il portale serbo Sportinjo, il giovane centrocampista è ormai a un passo dall'Arsenal ... msn.com

Romano: Inter-Kostov, non c'è trattativa. Sul serbo c'è l'ArsenalIl giornalista sul suo canale Youtube: E' vero che l'Inter si era interessata al 17enne della Stella Rossa, ma non è mai stata vicina ad acquistarlo ... fcinternews.it

Sfida ad una big per il talento serbo Secondo Fabrizio Romano, come ha raccontato sul suo canale YouTube, l’Inter sarebbe interessata a Vasilije Kostov, serbo classe 2008 della Stella Rossa Gli 11 gol e 7 assist in campionato sono statistiche di tutto risp - facebook.com facebook

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