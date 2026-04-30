La super Fiera getta l’asso sul ponte Alberghi esauriti boom prenotazioni

La città si riempie di visitatori e appassionati che affollano i locali e le strutture ricettive, ormai tutte prenotate. La grande fiera, che si svolge in questa settimana, richiama un numero elevato di partecipanti, con hotel completamente esauriti e prenotazioni che continuano a salire. La Vespa, simbolo nazionale, si fa palcoscenico di un evento che coinvolge appassionati provenienti da diverse regioni.

Arezzo, 30 aprile 2026 – La Vespa ronza sulla Fiera. O meglio ci si tuffa dentro. Un’invasione a due ruote, le stesse che hanno fatto la storia d’Italia, al cinema e nella vita reale. Oltre mille appassionati sono in viaggio verso Arezzo per il mitico raduno nazionale. https:www.lanazione.itarezzocosa-farefoto-antiquaria-in-vetrina-alle-logge-vasari-appassionati-e-collezionisti-da-tutta-italia-e45ryuw4 Effetto immediato sulle camere d’albergo, quasi al tutto esaurito anche per l’incrocio con la Fiera Antiquaria. Che questa volta, ha deciso di cavalcare il lungo ponte di primavera, test strategico sul trend della nuova stagione, tra rincari di carburante e biglietti aerei.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La super Fiera getta l’asso sul ponte. Alberghi esauriti, boom prenotazioni Notizie correlate Leggi anche: Pasqua, l’asso della Fiera sul ponte. Nell’uovo la marcia in più dei banchi. Nove camere su dieci sono già piene Ponte di Pasqua, boom di prenotazioni per gli affitti brevi. +15% rispetto al 2025Il presidente di Property Managers Italia: “Negli ultimi anni sono state aperte nuove strutture, soprattutto alberghiere che hanno ampliato l’offerta...