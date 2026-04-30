La rotonda senza la sua icona Dov’è finita la palla da golf? Il mistero social ha una spiegazione
Negli ultimi giorni, sui social locali si è diffusa la domanda: dove è finita la palla da golf che si trovava sulla rotonda tra le vie Bertini, Orceoli e Correcchio? La presenza dell'oggetto aveva attirato l'attenzione e ora la sua assenza ha generato curiosità tra i residenti e gli utenti online. La palla, considerata un elemento distintivo della zona, non è più visibile sulla rotonda e il suo destino resta incerto.
Che fine ha fatto la palla da golf che stazionava alla rotonda tra le vie Bertini, Orceoli e Correcchio? E' l'interrogativo che negli ultimi giorni ha animato le pagine social dedicate alla città. Il motivo è legato a interventi programmati da parte di Hera per la posa di nuove tubazioni dedicate.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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