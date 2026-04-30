La regina Camilla riunisce Winnie the Pooh all'amico perduto

Alla New York Public Library, una teca climatizzata ospita da quasi quarant’anni i pupazzi originali che hanno ispirato un famoso personaggio dei libri per bambini. Recentemente, la regina Camilla ha incontrato Winnie the Pooh e l’amico perduto, in un evento che ha attirato l’attenzione di media e visitatori. La visita si è svolta in un’atmosfera di grande curiosità, con l’obiettivo di celebrare il legame tra i personaggi e il patrimonio culturale custodito all’interno della biblioteca.

A lla New York Public Library c’è una teca climatizzata dove vivono, da quasi quarant’anni, i pupazzi originali che ispirarono A.A. Milne per le storie di Winnie-the-Pooh: il protagonista Winnie, Pimpi, Ih-Oh, Tigro e Kanga. Cinque su sei. Perché Roo, il cucciolo di Kanga, era sparito in un frutteto inglese negli anni Trenta e non era mai più stato ritrovato. Fino al 29 aprile 2026, quando la regina Camilla ha deciso di colmare questo vuoto. Per il suo 95° compleanno, la casa di Winnie the Pooh è disponibile su Airbnb. guarda le foto La regina Camilla, il viaggio con l’amico di Winnie the Pooh a New York. Un’avventura degna delle fiabe quella del piccolo Roo, il cucciolo di canguro compagno di Winnie the Pooh, che ha volato da Londra a New York sotto l’ala protettrice della regina Camilla.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La regina Camilla riunisce Winnie the Pooh all’amico perduto Notizie correlate Winnie the Pooh compie 100 anni: Panini Comics lancia il magazine ufficialePer il 100° anniversario di Winnie the Pooh, Panini Comics presenta il magazine ufficiale con giochi, storie, attività e una sacca sportiva in regalo... Leggi anche: Winnie the Pooh compie 100 anni: perché un orsetto del 1926 piace ancora a tutti Contenuti utili per approfondire Si parla di: Trump, lo sgarbo alla regina Camilla: cosa ha combinato il presidente. È proprio così , a New York la regina Camilla incontra due regine del glamour, Carrie Bradshaw e Anna Wintour (entrambe con look che strizzano l'occhio allo stile della ...Nel terzo giorno di visita di stato negli Stati Uniti la sovrana fa tappa a New York sfoggiando un altro prezioso cimelio di famiglia e riabbraccia due vecchie amiche, vere celebrità della moda, Sarah ... vanityfair.it Regina Camilla e Sarah Jessica Parker insieme a New York: l’incontro letterario nella biblioteca di Sex and the City (video)In una scena che avrebbe potuto essere scritta per un episodio di Sex and ... msn.com