Il 29 aprile, Kate Middleton e il principe William hanno condiviso una nuova foto di famiglia per festeggiare i 15 anni di matrimonio. L’immagine, caratterizzata da un’atmosfera bucolica, si discosta dal tradizionale protocollo reale. La fotografia mostra i due insieme ai figli in un ambiente naturale e rilassato, senza elementi ufficiali o formali. La pubblicazione arriva in un momento di celebrazione della loro vita insieme.

È un’immagine bucolica che rompe con il protocollo, quella pubblicata il 29 aprile da Kate Middleton e dal principe William, per celebrare i 15 anni dal loro matrimonio. I Duchi di Galles, a piedi nudi, sono sdraiati in un prato, e con loro i tre figli, George, nato nel 2013, Charlotte, nata nel 2015, e Louis, classe 2018, oltre ai due cani. Il 29 aprile del 2011, nella cattedrale londinese dei Westminster, il primogenito di Carlo e Lady Diana prendeva in moglie la borghese Catherine Middleton, conosciuta ai tempi dell’università alla St. Andrews; 15 anni più tardi, e con tre figli in più, la coppia ha ricordato l’anniversario con una delle immagini che, in occasioni particolari, vengono pubblicate sul loro account Instagram ufficiale, da oltre 17 milioni di follower.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - La nuova foto di famiglia di William e Kate Middleton per i loro 15 anni di matrimonio

Prince William, Kate Middleton Celebrate Anniversary With Family Photo | E! News

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