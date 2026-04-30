Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus è ancora in sospeso, con il contratto in scadenza il 30 giugno. La situazione si trova in una fase di stallo, mentre si avvicina la data limite per un accordo. Nel frattempo, si parla anche di un possibile interesse per un altro attaccante, Lewandowski, anche se non ci sono ancora sviluppi concreti in merito. La società monitora attentamente la situazione e valuta le prossime mosse.

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus entra nella sua fase più critica mentre il cronometro corre verso la scadenza del contratto fissata per il prossimo 30 giugno. Senza una firma immediata, il centravanti serbo diventerebbe ufficialmente un free agent, libero di accordarsi con qualunque altra realtà internazionale e di lasciare Torino senza indennizzo, uno scenario che la dirigenza bianconera intende scongiurare a ogni costo. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Stampa, il club ha già avviato i contatti sia con il calciatore che con il padre, Milos Vlahovic, nel tentativo di trovare una quadra economica che soddisfi le parti e garantisca continuità al progetto tecnico.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Vlahovic: stallo rinnovo e ombra Lewandowski

Notizie correlate

Rinnovo Vlahovic, distanza economica tra domanda e offerta: trattativa in stallo. Cosa sta succedendodi Angelo CiarlettaRinnovo Vlahovic, distanza economica tra la richiesta del calciatore e l’offerta bianconera che porta la trattativa in stallo.

Juventus, Trezeguet “Vlahovic? Mi prendo anzi Lewandowski”In un intervista a David Trezeguet, attaccante da 171 gol con la Juventus, ha parlato di Vlahovic e della Juventus attuale.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Calciomercato Juventus, Lewandowski nel mirino per il dopo Vlahovic; Juventus-Vlahovic, dialoghi freddi: congelato il rinnovo, previsti nuovi incontri; Juventus, futuro Vlahovic: rinnovo ancora in bilico, e spunta un'altra big; Vlahovic-Juventus, torna il gelo. E il Milan osserva.

Vlahovic Juve, ultime sul rinnovo: accordo possibile solo a condizioni precise. I dettagli sul futuro del centravanti serboVlahovic Juve, ultime sul rinnovo: accordo possibile solo a condizioni precise. I dettagli sul futuro del centravanti serbo ... juventusnews24.com

Juventus, Vlahovic in bilico: rinnovo fermo e Bayern in agguatoVlahovic-Juventus, rinnovo in stallo per dubbi fisici. Bayern e Milan osservano: il futuro dell’attaccante serbo è ancora incerto. europacalcio.it

BREAKING NEWS Trattativa in corso tra #Juventus e #Vlahovic per il rinnovo: il giocatore parla direttamente con la dirigenza, assistito dal padre. Base sotto i 6mln€, con bonus legati a obiettivi personali e di squadra fino a circa 7mln€. IlBianconero - facebook.com facebook

Juventus-Verona, Yildiz parzialmente in gruppo. Vlahovic ok, differenziato per Thuram #SkySport #SkySerieA x.com