Istat | a marzo calano occupati -30mila sull’anno

A marzo 2026, secondo i dati provvisori dell'Istat, il numero di persone occupate è diminuito di circa 30.000 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La stima indica una flessione nell’occupazione, mentre il tasso di disoccupazione rimane invariato rispetto al mese precedente. I numeri riflettono una variazione negativa rispetto all’anno precedente, con un calo complessivo delle persone occupate.

A marzo 2026 il numero di occupati, pari a 24 milioni 124mila, è in calo rispetto al mese precedente. La diminuzione coinvolge i dipendenti a termine (2 milioni 440mila) e gli autonomi (5 milioni 270mila), mentre risultano sostanzialmente stabili i dipendenti permanenti (16 milioni 414mila). È quanto rileva l’Istat nella stima provvisoria su occupati e disoccupati di marzo 2026. L’occupazione diminuisce rispetto a marzo 2025 (-30mila occupati in un anno), sintesi del calo dei dipendenti permanenti (-14mila) e a termine (-142mila) e della crescita degli autonomi (+125mila). Su base mensile il tasso di occupazione è stabile al 62,4%, quello di disoccupazione cala al 5,2% e il tasso di inattività sale al 34,1%.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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