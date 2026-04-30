inciampa e batte la testa gravissimo fotomodello

Un fotomodello è rimasto gravemente ferito dopo aver perso l’equilibrio e caduto a terra. Durante la caduta, ha battuto la testa ed è svenuto, richiedendo un ricovero urgente nel reparto di neurochirurgia di un ospedale. La prognosi rimane riservata a causa del trauma cranico subito. La dinamica dell’incidente sembra essere stata causata da una scivolata compiuta da solo.

Ha fatto tutto da solo. La scivolata. La botta alla testa e l’immediata perdita di conoscenza. Il ricovero nel reparto di Neurorianimazione del Niguarda, con prognosi rigorosamente riservata per il grave trauma cranico. Sono ore decisive per le condizioni di salute di N.S., ventiduenne romeno di professione fotomodello che poco dopo le 2 di ieri è caduto in Foro Buonaparte angolo largo Cairoli mentre stava passeggiando in compagnia di due amici coetanei, di cui uno collega di lavoro. Sono stati proprio questi ultimi a raccontare ai carabinieri della stazione Duomo il prologo dello sfortunato capitombolo. I tre hanno trascorso la serata in un pub e hanno bevuto alcuni cocktail.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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