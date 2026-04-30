Impasto la pizza pensata da Salvatore Cozzolino

Tra le numerose pizzerie che popolano il panorama attuale, alcune si distinguono per la capacità di interpretare la tradizione attraverso il lavoro del pizzaiolo. In questo settore, un nuovo locale ha presentato un'idea di pizza che si propone come un vero e proprio linguaggio culturale, capace di comunicare elementi legati al territorio, alla memoria e alla comunità locale.

NAPOLI – Tra le tante insegne che oggi affollano il vasto universo della pizza contemporanea, solo alcune riescono davvero a trasformare il mestiere del pizzaiolo in un linguaggio culturale capace di raccontare il territorio, la memoria e persino il carattere di una comunità. È in questa dimensione che si colloca “Impasto”, la creatura gastronomica di Salvatore Cozzolino (nella foto), presente tra Santa Maria Capua Vetere e Aversa. Entrare da “Impasto” significa avvicinarsi a una concezione della pizza che supera la semplice esperienza del gusto. Qui il banco di lavoro non è soltanto il luogo della preparazione, ma una sorta di officina del pensiero gastronomico, dove ogni scelta nasce da studio, sensibilità e continua ricerca.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Impasto, la pizza pensata da Salvatore Cozzolino Notizie correlate Impasto, con Cozzolino la pizza ritrova il senso della tradizioneA Santa Maria Capua Vetere e Aversa un percorso di gusto che restituisce centralità e rigore all’arte bianca partenopea. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Impasto, la pizza pensata da Salvatore Cozzolino - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Avocado Hawaiian Pokeria sbarca al Comicon - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Uomini e Donne, registrazione 28 aprile: Martina lascia lo studio. Impasto, la pizza pensata da Salvatore CozzolinoTra le tante insegne che oggi affollano il vasto universo della pizza contemporanea, solo alcune riescono davvero a trasformare il mestiere del pizzaiolo in ... 2anews.it Elezioni Pompei, le liste Di seguito, in ordine alfabetico per candidato sindaco, tutte le liste e i candidati al Consiglio Comunale. CANDIDATO SINDACO SALVATORE ALFANO I CRISTIANO DEMOCRATICI Michela Acunzo Aldo Avitabile Margherita Bianco An - facebook.com facebook