Immagini dal Sannio | le Carresi del Basso Molise tradizionale rappresentazione del maggio

Nel mese di maggio, le comunità del Basso Molise rivivono le Carresi, una tradizione radicata e molto sentita nella regione. Queste manifestazioni rappresentano un momento importante nel calendario locale, con eventi che coinvolgono la comunità e richiamano antiche usanze. Le immagini provenienti dal Sannio mostrano le celebrazioni che si svolgono in questo periodo, testimonianza di un patrimonio culturale ancora vivo e partecipato.

In Molise, terra dedita all’agricoltura e alle più radicate tradizioni, il mese del maggio rievoca caratteristiche tradizioni. Quella delle Carresi è antichissima, e si tramanda avanti da secoli e secoli: tra la fine di aprile e il mese di maggio, tantissimi sono i carri trainati dai buoi, soprattutto nei comuni del Basso Molise, nel ravvivarsi di antiche tradizioni. Diverse le storie e tante le peculiarità che rendono uniche le tradizioni delle Carresi paese per paese e oggi, in pillole, raccontiamo le tipiche manifestazioni dedicate a questo avvenimento a tema agricolo. La corsa che si svolge a Ururi è probabilmente collegata all’istituzione della festa della Croce in legno di Gesù, portata in Italia da Sant’Elena.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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