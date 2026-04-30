Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse dal 4 all’8 maggio 2026, Cesare Brugnoli scompare improvvisamente, creando apprensione tra i personaggi. La vicenda ruota attorno al viaggio organizzato da Irene Cipriani e Johnny Pastore, che coinvolge anche Cesare. La sua sparizione improvvisa genera preoccupazioni e porta a interrogativi sulla sua assenza. La trama si concentra sulle conseguenze di questa misteriosa scomparsa nel contesto della soap.

© US Aurora Tv Il lungo viaggio programmato dalla sua “amata” Irene Cipriani e dal suo “rivale” Johnny Pastore fa fare un colpo di testa a Cesare Brugnoli. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, l’uomo sparisce infatti nel nulla, senza dare alcuna notizia di sé. Una situazione che innesca inevitabilmente la preoccupazione della stessa Irene, alla vigilia della sua partenza con Johnny. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap dà appuntamento ai telespettatori dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai1, in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 4 all’8 maggio 2026: Cesare sparisce nel nulla e fa preoccupare Irene

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