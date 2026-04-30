Il nuovo Razr Fold sfonda il tetto dei duemila euro

Motorola ha annunciato il lancio del nuovo modello razr fold, il primo smartphone dell’azienda con apertura a libro. Il dispositivo supera i duemila euro di prezzo, segnando una novità nel settore dei telefoni pieghevoli. La presentazione ufficiale ha avuto luogo recentemente, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La casa produttrice ha comunicato le caratteristiche principali del device, che combina design compatto e funzionalità avanzate.

(Adnkronos) – Motorola amplia i propri orizzonti nel settore della telefonia mobile presentando ufficialmente il nuovo razr fold, il primo dispositivo del marchio caratterizzato da un’apertura a libro. Il lancio, previsto per la primavera del 2026, posiziona l’azienda come partner tecnologico di riferimento per i prossimi eventi sportivi globali, grazie a una collaborazione strategica che fonde innovazione hardware e intrattenimento calcistico. Sotto la scocca, il terminale adotta la piattaforma Snapdragon 8 Gen 5, garantendo una gestione avanzata dei carichi di lavoro tramite intelligenza artificiale e un sistema di imaging che ha già ottenuto il riconoscimento Gold Label da parte di DXOMARK come miglior fotocamera della categoria.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Motorola Razr Fold - First Look, Design, Specs & Price Notizie correlate Razr fold si conferma re dei telefoni pieghevoli al mwcIl presente approfondimento analizza le principali caratteristiche del Motorola Razr Fold, smartphone pieghevole di tipo libro. Motorola razr fold specifiche complete rivelate il 2 marzonel panorama degli smartphone pieghevoli, il razr fold di motorola si presenta come protagonista in vista del mwc 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Motorola annuncia la data di presentazione dei nuovi Razr: ecco cosa possiamo aspettarci; I nuovi Motorola pieghevoli: debutta la famiglia Razr 70; Motorola presnta tre nuovi smartphone della famiglia razr; Spuntano i possibili prezzi dei nuovi pieghevoli Motorola: Razr 70 risulta persino acquistabile in Italia. Motorola razr fold: preordini aperti con esperienze esclusive FIFA World Cup 26Motorola lancia motorola razr fold: al via i preordini del primo pieghevole a libro con edizione limitata FIFA World Cup 2026. tuttotek.it Motorola presenta razr 70 ultra, razr 70 plus e razr 70Motorola amplia la famiglia motorola razr, presentando motorola razr 70 ultra, razr 70 plus e razr 70, in seguito al debutto del motorola razr fold al Lenovo Tech World all'inizio di quest'anno. evosmart.it In attesa del primo smartphone pieghevole di Apple, ecco i migliori foldable: HONOR Magic V5, Samsung Galaxy Z Fold7 e Motorola Razr 60. https://tech.everyeye.it/notizie/migliori-smartphone-pieghevoli-iphone-ultra-874624.htmlutm_medium=Social&ut - facebook.com facebook Motorola Razr 70 Ultra, nuovi leak mostrano tutte le fotocamere x.com