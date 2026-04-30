I campi elettromagnetici | Gli antennoni a Perugia? Emissioni sotto la norma

A Perugia, le emissioni provenienti dagli antennoni sono risultate inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa. In risposta a questa situazione, si sta lavorando alla creazione di una rete regionale dedicata al monitoraggio dei campi elettromagnetici. L’obiettivo è fornire ai cittadini dati aggiornati e facilmente accessibili sul livello di inquinamento elettromagnetico nella zona. Questo sistema mira a garantire trasparenza e informazione chiara sulla presenza di sorgenti elettromagnetiche.

Costruire una rete regionale omogenea di monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico in grado di garantire ai cittadini un’informazione costante, chiara e accessibile. Con questo obiettivo è stato organizzato l’incontro "Verso una rete regionale per il monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico", che si è tenuto nella sala del Consiglio della Provincia di Perugia. Promossa da Anci Umbria, Arpa Umbria e Comune di Perugia, l’iniziativa ha riunito istituzioni e tecnici per delineare un sistema coordinato di controllo sul territorio. A moderare i lavori è stato Giovanni Rubini, coordinatore della Consulta sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici di Anci Umbria.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I campi elettromagnetici: "Gli antennoni a Perugia? Emissioni sotto la norma" Notizie correlate Campi elettromagnetici sotto controllo, a Rimini valori molto bassi: livelli sempre sotto la sogliaLe rilevazioni effettuate nel corso del triennio 2023-25 dimostrano come nei punti monitorati - scuole/asili e abitazioni private segnalate perché... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I campi elettromagnetici: Gli antennoni a Perugia? Emissioni sotto la norma; Campi elettromagnetici, l'Umbria si dà una rete regionale di monitoraggio: incontro il 28 aprile a Perugia; Perugia, nasce il progetto per una rete regionale sui campi elettromagnetici: focus su monitoraggio continuo e innovazione IoT; Monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico, si lavora a una rete regionale. I campi elettromagnetici: Gli antennoni a Perugia? Emissioni sotto la normaL’assessore all’Ambiente rende noto il monitoraggio iniziato lo scorso febbraio grazie al quale si conoscono dati in tempo reale a Santa Lucia, Ferro di Cavallo e Ponte San Giovanni: Valori tra 0,6 e ... lanazione.it Monitoraggio dei campi elettromagnetici a PerugiaUn sistema di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici è stato avviato sul territorio perugino attraverso l'installazione di quattro sensori permanenti in altrettanti edifici di proprietà ... ansa.it Alla scoperta dell'Umbria GIORNO 1 PERUGIA: la città del cioccolato ma non perderti il Pozzo Etrusco e la visita alla Perugia Sotterranea! SPELLO: il borgo dei fiori RASIGLIA: la piccola Venezia umbra GIORNO 2 CASCATA DELLE MARM - facebook.com facebook Prove #AfterLife #Perugia Stasera la data zero x.com