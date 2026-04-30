L’ex attaccante Hubner ha espresso delle critiche sul calcio di oggi, segnalando come le regole siano diventate troppo permissive. Ha commentato che, secondo lui, giocatori come Nesta e Samuel avrebbero avuto difficoltà a giocare ai livelli attuali a causa delle nuove normative. Hubner ha anche sottolineato come oggi sia molto più semplice ottenere un calcio di rigore, poiché il contatto tra i giocatori viene spesso sanzionato.

Inter News 24 Hubner, l’ex attaccante critico sul calcio moderno: «Troppo facile dare rigore, manca il contatto». Il calcio è cambiato, e non necessariamente in meglio secondo Dario Hubner. L’indimenticato “Bisonte” del calcio italiano, intervenuto ai microfoni del podcast Centrocampo, ha lanciato una stoccata ai regolamenti attuali, rei di aver snaturato il ruolo del difensore e penalizzato i grandi marcatori che hanno fatto la storia della Serie A tra gli anni ’90 e i primi 2000. Hubner, il mestiere della difesa e il caso Samuel. Hubner ha ricordato con nostalgia i duelli fisici con i giganti del passato, sottolineando come oggi quelle battaglie sarebbero impossibili da gestire per gli arbitri.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Hubner critica il calcio moderno: «Regole assurde, oggi Nesta e Samuel soffrirebbero»

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