Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) per il triennio 202628. Gli elenchi riguardano le posizioni utili per ottenere il 50% dei ruoli disponibili e le supplenze. La pubblicazione segna l'inizio della disponibilità ufficiale delle graduatorie, con alcune sezioni che risultano ancora vuote o incomplete. La consultazione delle liste è già possibile per coloro che sono interessati a queste opportunità di lavoro.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Temi più discussi: Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote); GAE 2026/2028: ecco le graduatorie pubblicate utili per il 50% delle immissioni in ruolo. Tutti gli Avvisi degli USR (IN AGGIORNAMENTO); Immissioni in ruolo docenti, posizione ultimo nominato 2025/26. Utile per gli elenchi regionali; Docenti di Sostegno scelti dalle famiglie 2026/2027: oltre 100mila supplenti confermati e non nominati da graduatoria. Ecco il termine perentorio entro il quale la richiesta deve essere inoltrata.

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