Complice, in questa buffa e immaginaria lotta stilistica, un total look nientemeno che ceruleo, il colore della discordia, quello che ha segnato per sempre il primo capitolo del film uscito il 29 aprile nelle sale italiane, e che l'attrice, figlia della celebre Streep, ha deciso di sfoggiare proprio sotto i riflettori del FX's Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette Awards Event. La scelta di un look ceruleo per il red carpet di un'altra produzione cinematografica proprio nei giorni d'uscita de Il diavolo veste Prada 2? «Avanguardia pura» avrebbe risposto la madre, pardon, Miranda Priestly. «Puntualissima strategia» ribattiamo noi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Grace Gummer: anche la figlia di Meryl Streep veste ceruleo. E vince tutto

Non era una domanda Meryl Streep e Anne Hathaway dal film Il diavolo veste Prada

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#MerylStreep e #DonGummer sono stati sposati per molti meravigliosi anni, dal 1978. Nell’ottobre 2023, hanno condiviso di vivere separati da un po’ di tempo, ma continuano ad avere un rapporto rispettoso e amichevole. Sono orgogliosi genitori di quattro fig - facebook.com facebook