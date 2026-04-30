A Giugliano, l’ufficio Anagrafe ha riscontrato un malfunzionamento che rende impossibile prenotare appuntamenti online fino a luglio. Chi tenta di accedere al servizio riceve il messaggio “Appuntamento non disponibile”. La problematica riguarda il sistema di prenotazione digitale, impedendo ai cittadini di fissare incontri presso l’ufficio. La situazione si protrae da alcuni giorni, senza che siano stati comunicati interventi di riparazione da parte dell’amministrazione comunale.

“Appuntamento non disponibile”: è la scritta che si ritrovano i cittadini se provano a prenotare dal sito del comune. A Giugliano ottenere una carta d’identità sta diventando un percorso a ostacoli. Decine di segnalazioni arrivate da cittadini, soprattutto attraverso i social, raccontano una situazione al limite, confermata anche da verifiche effettuate dalla nostra redazione sul sito istituzionale del Comune. Le immagini e le testimonianze parlano chiaro: fogli di carta appesi ai cancelli degli uffici comunali, con liste scritte a mano dove i cittadini si autogestiscono per cercare di ottenere un turno. Un sistema improvvisato che costringe molti a presentarsi davanti agli sportelli già dalle prime ore dell’alba.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, ufficio Anagrafe in tilt: impossibile prenotarsi fino a luglio

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