Giorgetti | su scostamento decide il Parlamento In arrivo nuovo decreto accise
Il ministro dell’Economia ha affermato che la decisione relativa allo scostamento di bilancio spetta al Parlamento. Nel frattempo, è prevista l’adozione di un nuovo decreto sulle accise. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo ai tempi o ai contenuti di tale provvedimento. La posizione del ministro si inserisce nel dibattito politico attorno alle modalità di gestione delle risorse pubbliche.
Sullo scostamento di bilancio “decide il Parlamento”. Lo ha ribadito il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. In arrivo un nuovo decreto accise, con mini proroga degli sconti che saranno più accentuati per il diesel. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it
Giorgetti: su scostamento decide il Parlamento. In arrivo nuovo decreto accise
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