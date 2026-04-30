Giorgetti | su scostamento decide il Parlamento In arrivo nuovo decreto accise

Il ministro dell’Economia ha affermato che la decisione relativa allo scostamento di bilancio spetta al Parlamento. Nel frattempo, è prevista l’adozione di un nuovo decreto sulle accise. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo ai tempi o ai contenuti di tale provvedimento. La posizione del ministro si inserisce nel dibattito politico attorno alle modalità di gestione delle risorse pubbliche.