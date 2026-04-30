A Garlasco si discute di una nuova accusa di omicidio con un’aggravante. La notizia ha attirato molta attenzione, mentre in diversi si concentrano sui dettagli emersi. Un esperto in criminologia ha commentato l’accaduto definendolo “agghiacciante”. Le indagini proseguono e le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulla vicenda. La comunità è in attesa di ulteriori sviluppi e di eventuali conferme ufficiali.

Mentre in queste ore non si parla altro che della nuova accusa di omicidio (con l’aggravante dei motivi abbietti) per Andrea Sempio, che sarà sentito in procura a Milano il prossimo 7 maggio, anche ore di registrazioni audio finiscono all’attenzione dei magistrati e riaccendono i riflettori sul delitto di Garlasco, uno dei casi più discussi della cronaca italiana recente. Il materiale, accompagnato da documenti e schermate, viene indicato come potenzialmente rilevante per la nuova indagine legata all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. Al centro emergono ipotesi di interferenze e tentativi di orientare sia il racconto mediatico sia, indirettamente, l’attività investigativa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, l’accusa: “Avevano una relazione”. Roberta Bruzzone non ha dubbi: “Agghiacciante”

#Garlasco LA PORTA e la prova tecnica di Roberta Bruzzone - CASO CHIUSO

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Roberta Bruzzone, tutti i dubbi sulle nuove accuse a Sempio: ecco come smonta la tesi della Procura - facebook.com facebook