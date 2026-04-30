Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi, si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione dei telespettatori. Nel corso della diretta, è apparsa una foto capovolta di una delle concorrenti, creando un momento di sorpresa tra il pubblico presente in studio e gli spettatori a casa. L'episodio, di breve durata, ha suscitato molte discussioni sui social e tra gli appassionati del programma.

Clamorosa gaffe durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta del reality show condotto da Ilary Blasi si è infatti verificato un episodio di breve durata ma destinato a far discutere. Renato Biancardi, al momento delle nomination, ha sollevato la foto di Alessandra Mussolini dicendo "io voto Alessandra". Subito dopo si è reso conto di impugnarla al contrario: l’immagine risultava capovolta. A quel punto ha chiesto immediatamente scusa. Si è trattato di una scena inattesa, di quelle che nascono spontaneamente in televisione e che proprio per questo finiscono spesso per attirare l’attenzione del pubblico. Il gesto, inevitabilmente, richiama anche un elemento storico legato al cognome Mussolini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gaffe al Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini con la foto capovolta

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