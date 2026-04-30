Fiorano un 1° Maggio di eventi tra cultura e natura

Per il primo maggio, il Castello di Spezzano e il Museo della Ceramica a Fiorano sono aperti dalle 15 alle 19. Alle 17 si svolge una visita guidata gratuita, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare gli spazi e conoscere meglio le collezioni esposte. L’evento si inserisce in una giornata dedicata alla celebrazione del lavoro, con iniziative che uniscono cultura e natura.

Per la Festa del lavoratori del 1° maggio, il Castello di Spezzano con il Museo della Ceramica sono aperti dalle 15 alle 19, con la possibilità di partecipare a una visita guidata gratuita alle ore 17. Sarà possibile ammirare gli affreschi della Sala delle Vedute e della Galleria delle Battaglie.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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