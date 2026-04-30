Nel primo round delle semifinali di Europa League, Nottingham Forest batte l’Aston Villa 1-0 grazie a un gol negli ultimi minuti, mentre il Braga supera il Friburgo. La partita tra le due squadre portoghesi si conclude con una vittoria in trasferta. Entrambe le squadre hanno ancora possibilità di qualificarsi per la finale, con il ritorno previsto nelle rispettive gare di ritorno.

La squadra di Pereira supera l'Aston Villa 1-0, successo in extremis dei lusitani sul Friburgo ROMA - Tutto ancora aperto ma Nottingham Forest e Braga fanno un primo passo verso la finale di Europa League. Al City Ground il derby inglese fra Forest e Aston Villa viene vinto 1-0 dai padroni di casa. A decidere il risultato, al termine di una partita equilibrata, è un rigore di Wood nella ripresa. Il primo squillo è firmato Tielemans, con un destro dalla lunga distanza che viene salvato in corner da Ortega. Il portiere si ripete al 28', questa volta su un sinistro a giro dal limite di Rogers. Cinque minuti dopo, Martinez si rende protagonista della parata dell'anno.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Europa League, primo round delle semifinali a Nottingham Forest e Braga

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