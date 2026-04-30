Europa e Conference League i risultati delle semifinali d' andata

Il 30 aprile 2026 sono stati disputati i match di andata delle semifinali di Europa League e Conference League. Nel derby inglese di Europa League, il Nottingham Forest ha vinto 1-0 contro l’Aston Villa, con una partita dominata dalla squadra di Pereira. La semifinale di Conference League si è giocata con altre squadre coinvolte, i risultati sono ancora in attesa di sviluppi.

Milano, 30 aprile 2026 - Nel derby inglese di Europa League, il primo in una semifinale europea dal 2009, il Nottingham Forest supera 1-0 l’Aston Villa al termine di una partita ampiamente controllata dalla squadra di Pereira. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, ma con il Forest decisamente più intraprendente, nella ripresa arriva il gol decisivo: un rigore trasformato da Chris Wood al 71’, dopo un fallo di mano piuttosto insolito di Digne. Nel finale, la gara scorre senza particolari sussulti, con il Nottingham in totale gestione e con la sensazione che avrebbe potuto chiudere con un margine più ampio. La squadra di Emery sarà ora chiamata a ribaltare lo svantaggio nella gara di ritorno al Villa Park.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europa e Conference League, i risultati delle semifinali d'andata Conference League, la gol collection delle gare delle 21 | Ottavi di finale andata Notizie correlate Leggi anche: Pronostici di oggi 30 aprile: le semifinali di andata di Europa e Conference League Leggi anche: Diretta gol Conference League LIVE: cronaca, risultato e tabellino delle semifinali Altri aggiornamenti Temi più discussi: Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Calcio in tv: giovedì sera con Europa e Conference League; Le partite di oggi: via alle semifinali di Europa League e Conference; Coppe europee, dove vedere le partite di oggi in TV (senza italiane). Aston Villa ko, derby di Europa League al Nottingham. Crystal Palace vicino alla finale di ConferenceEmery cade nel match di andata, il Braga supera il Friburgo allo scadere. Glasner cala il tris con lo Shakhtar, primo atto al Rayo contro lo Strasburgo ... tuttosport.com Braga e Nottingham bene in Europa League, spicca il Crystal Palace in ConferenceGiornata dedicata alle semifinali per quanto riguarda le altre Coppe Europee. Ieri e martedì la Champions League, oggi spazio ad Europa League e ... oasport.it Crystal Palace e Rayo Vallecano si aggiudicano l’andata delle semifinali di Conference League Gli inglesi battono lo Shakhtar 1-3 grazie al solito Sarr e ad un super Kamada, dopo aver eliminato la Fiorentina. Gli spagnoli, invece, vincono di misura sulla so - facebook.com facebook Conference League, il calendario e gli orari delle semifinali #SkySport #SkyUECL x.com