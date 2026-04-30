Oggi, giovedì 30 aprile 2026, si svolge l'estrazione del Million Day. I numeri vincenti vengono comunicati in diretta, offrendo ai partecipanti la possibilità di scoprire subito se hanno centrato la combinazione fortunata. L’estrazione avviene secondo il consueto procedimento, con i numeri estratti visibili pubblicamente al termine dell’estrazione stessa. I numeri scelti vengono resi noti attraverso vari canali ufficiali per garantire trasparenza.

Oggi, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 30 aprile 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 29 APRILELE ESTRAZIONI DEL 28 APRILELE ESTRAZIONI DEL 27 APRILELE ESTRAZIONI DEL 26 APRILELE ESTRAZIONI DEL 25 APRILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 30 aprile 2026: i numeri vincenti di giovedì

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 06/12/2025

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