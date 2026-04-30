Cosa fare questo weekend a Firenze

Ecco gli eventi e le iniziative in programma a Firenze e dintorni nel fine settimana dell'1, 2 e 3 maggio 2026. Tra mostre, mercatini e spettacoli, ci sono diverse opportunità per trascorrere i giorni di festa nella città toscana e nelle zone vicine. La pianificazione include occasioni culturali e ricreative rivolte a diversi interessi e fasce di età.

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend dell'1-2 e 3 maggio 2026.Domenica Metropolitana: gli appuntamenti gratuiti nei musei fiorentiniNella giornata del 3 maggio 2026, Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la.🔗 Leggi su Firenzetoday.it DIETA NOIOSA Prova Questo Metodo Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 aprile; Cinque cose da fare questo weekend a Messina; Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 24 al 26 aprile; Cosa fare il weekend del 25 aprile in Valle d’Aosta. Cosa fare nel weekend lungo dell'1 maggio: tra parchi e musei gratis, grigliate e musicaAnche questo fine settimana c'è solo l'imbarazzo della scelta: ecco la nostra guida con gli eventi da non perdere nel weekend dall'1 al 3 maggio in città e dintorni ... balarm.it # “Scarico gara” – riposo totale o corsa lenta il giorno dopo Cosa cambia davvero (e cosa no) Dopo una gara intensa – 5 km tirati, mezza o maratona – molti runner si chiedono: meglio restare a letto o fare una corsetta lentissima per “smaltire” **Attenzione: l - facebook.com facebook Glicine, bello ma velenoso! Cosa fare se cani o bambini lo ingeriscono x.com