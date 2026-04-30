Sabato 2 maggio 2026 alle 18:00 si gioca la partita tra Como e Napoli, due squadre che si affrontano in una sfida valida per la Serie A. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmakers, con i padroni di casa leggermente favoriti. La partita rappresenta un appuntamento importante per la classifica, considerando il ruolo delle due squadre nella zona alta della classifica.

Quella tra Como e Napoli è una delle sfide più interessanti del prossimo turno di Serie A perché fornirà indicazioni importanti per la classifica delle zone alte. Il Como ha bisogno di un altro successo dopo quello sul campo del Genoa se vuole avere ancora chance di entrare tra le prime quattro e ottenere una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Como-Napoli (sabato 02 maggio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Lariani leggermente favoriti

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