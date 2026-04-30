come vedere la replica di x factor 2025

Dopo diciassette anni dalla prima trasmissione, il talent show torna in televisione nel 2025 con la sua diciannovesima edizione. La nuova stagione va in onda su Sky, offrendo agli spettatori la possibilità di vedere le esibizioni e le eliminazioni dopo la messa in onda originale. Chi desidera seguire le puntate in replica può consultare le piattaforme di streaming o i servizi on demand disponibili, dove vengono caricati i vari episodi.

A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione di X Factor Italia in onda su Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di Giorgia alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming.🔗 Leggi su Tutto.tv

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Verso la Finale | DAILY 35 X Factor 2025