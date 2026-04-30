Chi non cambia è noioso | la svolta LGBTQ di Alessandra Mussolini

Recentemente, si è parlato di un cambiamento in Alessandra Mussolini, nota politica italiana, che in passato si era mostrata distante dai temi legati ai diritti LGBTQ. Un articolo pubblicato su Novella 2000 riporta questa evoluzione, evidenziando come le sue posizioni siano state oggetto di attenzione e discussione. La sua posizione su questi temi sembra essere mutata nel tempo, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle dichiarazioni o sui fatti recenti.

Alessandra Mussolini non è mai stata vicina ai diritti LGBTQ ma con il tempo qualcosa è cambiato. Alessandra Mussolini, in passato, aveva le idee ben chiare sui diritti della comunità LGBTQ, ma con il tempo ha cambiato la sua opinione. Scopriamo insieme cosa pensa oggi e le sue dichiarazioni pubbliche. Alessandra Mussolini ha sempre militato in partiti politici di destra e diversi anni fa aveva rivolto un insulto omofobi a Vladimir Luxuria. Non è mai stata considerata vicina ai diritti della comunità LGBTQ e si era anche dichiarata contraria alle adozioni per le coppie omosessuali. Con il passare del tempo, però, Mussolini ha iniziato a cambiare idea, fino alla svolta del suo sostegno al DDL Zan.🔗 Leggi su Novella2000.it

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