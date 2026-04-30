Nel 2026, le aziende stanno riconsiderando i profili professionali di cui hanno bisogno, spostando l’attenzione su competenze e capacità diverse rispetto al passato. Tre manager con esperienza decennale hanno condiviso le proprie osservazioni su come il mercato del lavoro si stia evolvendo, evidenziando una nuova visione che modifica le modalità di selezione e le priorità delle imprese. Questi cambiamenti si riflettono nelle richieste e nelle strategie di assunzione delle organizzazioni.

In un momento in cui le organizzazioni faticano a tenere il passo con i cambiamenti, tre manager di lungo corso hanno deciso di mettere per iscritto quello che hanno imparato sul campo. Il risultato è Talents Do It Better, presentato a Milano il 29 aprile 2026 e firmato da Pasquale Frega, Stephan Bissig e Chris Howarth. Il punto di partenza è semplice e attuale: i modelli tradizionali di gestione delle persone, spesso fondati su controllo e standardizzazione, non reggono più. L’innovazione, sostengono gli autori, non nasce da processi o strategie astratte. Nasce piuttosto dalle persone, in particolare da quelle capaci di pensare e agire in modo diverso.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Chi cercano le aziende nel 2026: la nuova visione che ribalta il modello tradizionale

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