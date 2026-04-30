Censimento una Verona che cambia tra culle vuote e nuovi orizzonti

Il censimento più recente, aggiornato al 31 dicembre 2024, mostra come la regione Veneto stia attraversando un periodo di cambiamenti demografici significativi. I numeri indicano un calo delle nascite e un aumento della popolazione anziana, ma anche l’arrivo di giovani e nuove famiglie in alcune aree. La situazione riflette un territorio in evoluzione, con alcune zone che si svuotano e altre che si riempiono di nuovi residenti.

Il volto del Veneto sta mutando profondamente e i dati dell’ultimo censimento permanente della popolazione dell'Istat, riferiti al 31 dicembre 2024, offrono uno spaccato nitido di una regione che cerca un nuovo equilibrio tra invecchiamento e dinamismo sociale.La popolazione complessiva regionale.🔗 Leggi su Veronasera.it

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