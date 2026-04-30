Caso Pamela Genini | Testa portata via per una folle conservazione o per una folle distruzione

La Procura di Bergamo sta indagando sulla profanazione della bara di Pamela Genini, un episodio che ha suscitato grande attenzione. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove e cercando di ricostruire le circostanze di un fatto considerato molto complesso. La vicenda ha portato alla luce diverse ipotesi, con le autorità impegnate a fare luce su un episodio che ha sconvolto la comunità locale.

La Procura di Bergamo sta lavorando senza sosta alla risoluzione di un caso, quale quello della profanazione della bara di Pamela Genini, molto difficile e complesso. Qualche elemento in mano già ce l'ha ma ancora nulla di "evidente".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pamela Genini, trafugato il cadavere della ragazza: portata via la testaIl cadavere di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato... Pamela Genini, trafugato il cadavere della ragazza uccisa dall’ex: portata via la testaIl cadavere di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caso Genini: l'ex fidanzato deposita memoria sulla profanazione della tomba; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Caso Pamela Genini: la testa tagliata a novembre, l'ex in procura con un elenco di nomi e il giallo del capello biondo; Pamela Genini, la salma profanata. L'appello della mamma: Restituiscimi mia figlia, fatti venire un rimorso di coscienza. I carabinieri criminologi tracciano il profilo del profanatore. Caso Pamela Genini: Testa portava via per una folle conservazione o per una folle distruzioneLa Procura di Bergamo sta lavorando senza sosta alla risoluzione di un caso, quale quello della profanazione della bara di Pamela Genini, molto difficile ... fanpage.it Caso Pamela Genini: la testa tagliata a novembre, l'ex in procura con un elenco di nomi e il giallo del capello biondoFrancesco Dolci si è presentato in procura a Bergamo spontaneamente per presentare una memoria con un elenco di contatti di persone che avrebbero avuto a che fare con la 29enne uccisa da Gianluca Sonc ... milanotoday.it Caso Genini L’uomo ripreso è l'ex fidanzato e amico di Pamela Genini, la 29enne uccisa da Gianluca Soncin il 14 ottobre 2025 a Milano, la cui bara è stata profanata proprio in quel cimitero - facebook.com facebook Caso Pamela Genini, l'audio di Pamela: "Dolci vuole sempre tenere qualcosa di me" #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com