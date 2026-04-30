Dopo il 30 aprile, le accise sui carburanti subiranno un taglio, con il governo che sta considerando un intervento più rapido e mirato sul gasolio. I prezzi dei carburanti sono in aumento a causa delle tensioni geopolitiche legate alla crisi in Iran, che influenzano il mercato energetico. La decisione si inserisce nel tentativo di contenere gli effetti della crisi sui costi alla pompa.

Prezzi in salita per tensioni geopolitiche: il Governo valuta una proroga più breve ma più incisiva sul diesel. La nuova stretta sui prezzi dei carburanti non nasce nel vuoto: è la diretta conseguenza della crisi geopolitica in Iran, che ha spinto al rialzo il costo del petrolio sui mercati internazionali. In questo contesto, il Governo italiano sta valutando un intervento sulle accise dopo il 30 aprile 2026, con una linea diversa rispetto al passato: una proroga più breve ma più incisiva, concentrata soprattutto sul gasolio. A confermarlo è stata Giorgia Meloni Presidente del Consiglio italiana che il 29 aprile ha indicato chiaramente la volontà di intervenire in modo mirato per contenere l’impatto economico del caro energia.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Carburanti, taglio accise dopo il 30 aprile: il gasolio nel mirino per la crisi Iran

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