Calciomercato Inter | l’Arsenal accelera per Vasilije Kostov

Secondo fonti di mercato, l’Arsenal sta accelerando per assicurarsi il giovane calciatore Vasilije Kostov, considerato un possibile obiettivo dell’Inter. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha confermato che la trattativa si sta intensificando e che il trasferimento del giocatore si avvicina all’accordo con il club londinese. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle società coinvolte.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano è sicuro: il possibile obiettivo dell’Inter Vasilije Kostov è sempre più vicino all’Arsenal. Se da una parte ieri sera i Gunners al Metropolitano di Madrid hanno fatto un piccolo passo verso la finale di Champions League – l’1-1 finale lascia comunque Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter: l’Arsenal accelera per Vasilije Kostov Notizie correlate Calciomercato Inter: è pronta l’offerta per Vasilije Kostov?Voci di calciomercato dall’Inghilterra vorrebbero l’Inter in netto vantaggio sull’Arsenal e sul Bayern Monaco nella corsa a Vasilije Kostov. Calciomercato Inter, assalto a Vasilije Kostov: il gioiello della Stella RossaVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Romano: Confermo mossa Arsenal per Kostov. Anche l’Inter interessata ma…; Inter alla bosniaca: dopo Muharemovic punta Alajbegovic, il bimbo d'oro che ha buttato fuori l'Italia; Inter, Chivu e Marotta spoilerano: chiari messaggi su mercato e futuro; Milan: via Leao, dentro Sorloth e Zirkzee. Juve-Allison: ecco le cifre. Inter di nuovo su Nico Paz. Mercato Inter, soffiato dall’Arsenal il talento serbo seguito da mezza EuropaI Gunners strappano ai nerazzurri il gioiello serbo della Stella Rossa con un blitz da 20 milioni di euro. Il rebus di mercato che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi della Stella Rossa sembra essere ... sportal.it Calciomercato Inter News | Il Barcellona torna su Lautaro, Dimarco rinnovo pronto (29 aprile 2026)Il calciomercato Inter è preoccupato dalle possibili offerte per Lautaro Martinez mentre Federico Dimarco rinnova per un'altra stagione ... ilsussidiario.net Calciomercato Inter, i nerazzurri sondano il terreno per Ndicka https://tinyurl.com/2dpvatkj #calciomercato #calciomercatointer #inter #interndicka #roma - facebook.com facebook Riccardo #Trevisani a Pressing sul caso #Rocchi e l' #Inter: " #Marotta dice: 'Non abbiamo arbitri graditi e sgraditi'. Tutte le squadre, tutte le società di A e di B, parlano con Rocchi per dirgli quell'arbitraggio non è andato bene, quello non è andato bene, n x.com