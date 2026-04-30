Brondby-Nordsjaelland venerdì 01 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 1 maggio 2026 alle 19:00 si affrontano Brondby e Nordsjaelland in una partita valida per il campionato. Le due squadre sono distanziate di nove punti in classifica, e l’incontro può decidere quale delle due ottiene un posto nelle coppe europee nella stagione successiva. La partita si gioca in un momento in cui entrambe cercano punti importanti per migliorare la loro posizione.

Ci sono ancora nove punti a disposizione dunque ormai Brondby e Nordsjaelland ormai si giocano solo un eventuale posto nelle prossime coppe europee. Per il momento gli ospiti sono al terzo posto nella classifica di Superligaen dunque sarebbero loro a giocare il playoff contro la vincente del girone Nedrykningsspil ma anche il quarto posto potrebbe. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brondby-Nordsjaelland (venerdì 01 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Nordsjaelland-Brondby (martedì 07 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiNordsjaelland e Brondby sono divise da soli due punti in classifica ed in lotta per quel terzo posto che garantirebbe almeno i playoff locali per un... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Brøndby IF (W); AGF Aarhus W Classifica, Partite e Punteggi; Brøndby IF - FC Nordsjælland Pronostico e confronto quote 01.05.2026; Pronostico Viborg - SonderjyskE - Quote & Statistiche - 8 maggio 2026, Superliga, Danimarca.