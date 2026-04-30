Brondby-Nordsjaelland venerdì 01 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 1 maggio 2026 alle 19:00 si disputa la partita tra Brondby e Nordsjaelland. Le due squadre sono a nove punti di distanza dall’obiettivo di qualificazione alle coppe europee e l’incontro potrebbe determinare quale delle due avrà maggiori possibilità di raggiungere questa meta. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che puntano a un risultato aperto.

Ci sono ancora nove punti a disposizione dunque ormai Brondby e Nordsjaelland ormai si giocano solo un eventuale posto nelle prossime coppe europee. Per il momento gli ospiti sono al terzo posto nella classifica di Superligaen dunque sarebbero loro a giocare il playoff contro la vincente del girone Nedrykningsspil ma anche il quarto posto potrebbe. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brondby-Nordsjaelland (venerdì 01 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Nordsjaelland-Brondby (martedì 07 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiNordsjaelland e Brondby sono divise da soli due punti in classifica ed in lotta per quel terzo posto che garantirebbe almeno i playoff locali per un... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Brondby-Nordsjaelland (venerdì 01 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Brondby-Nordsjaelland venerdì 01 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Brøndby IF - FC Nordsjælland Pronostico e confronto quote 01.05.2026; Pronostici di oggi 1° maggio: Festa dei lavoratori con la Serie B.