Oggi è andata in onda l’ultima puntata della soap opera americana Beautiful, trasmessa da oltre 25 anni nel pomeriggio su Canale 5. Chi desidera rivedere l’episodio può trovare la replica in streaming sui servizi ufficiali della rete. La puntata è disponibile anche su alcune piattaforme di video on demand, dove si può consultare in qualsiasi momento. La serie ha mantenuto un pubblico fedele nel tempo, grazie alle sue storie e personaggi.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 30 Aprile. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

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