Basta scrollare venite a trovarci Modena lancia la nuova strategia turistica 2026

"Modena. Meglio dal vivo" è il titolo della nuova campagna di promozione turistica con cui il Comune di Modena si prepara ad affrontare i prossimi mesi del 2026, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento della destinazione e sostenere la crescita di arrivi, presenze e tempi di permanenza in.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

Monteforte Irpino, protagonista della nuova strategia turistica in IrpiniaMonteforte è uno dei 54 Comuni della provincia di Avellino che hanno aderito alla DMO-Destinazione Turistica Irpinia.

Calabria: nuova strategia turistica punta a valorizzare storia, cultura e resilienza oltre i pregiudizi. Bit 2024.Calabria al centro della scena turistica: una narrazione da riscrivere La Regione Calabria punta a una destagionalizzazione dell’offerta turistica e...