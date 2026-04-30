Negli ultimi giorni, si è fatta strada l’attenzione sui banchi a rotelle acquistati durante l’emergenza Covid-19 in Italia. La vicenda riguarda un intervento che ha suscitato molte polemiche e critiche pubbliche. La questione riguarda l’utilizzo di risorse pubbliche per l’acquisto di questi banchi, che ora vengono definiti “folli” da alcuni esponenti politici. La discussione si concentra sulle procedure di acquisto e sulla gestione delle spese durante il periodo di emergenza.

L’acquisto dei banchi a rotelle resta uno degli interventi più discussi dell’emergenza Covid-19 in Italia. Presentati come misura per il distanziamento e come spinta alla modernizzazione della scuola, nel tempo sono diventati il simbolo di un investimento pubblico finito, in molti casi, lontano dalle aule. A distanza di anni, il quadro che emerge è più concreto: una parte consistente delle forniture risulta inutilizzata, mentre in diverse realtà locali si è dovuto affrontare il problema dello stoccaggio e dello smaltimento. In parallelo, la vicenda continua a riaccendere il dibattito sulla gestione delle risorse durante la pandemia. Secondo i dati riportati nel tempo, l’operazione ha comportato una spesa superiore a 320 milioni di euro.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Banchi a rotelle, solo adesso emerge la verità: “Follia!”

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