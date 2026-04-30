Baiso l’anima in movimento | tre fotografi svelano il dinamismo

A Baiso, presso il Borgo Ca’ Toschi, è aperta una mostra fotografica che vede protagonisti tre artisti. Le immagini esposte sono state realizzate da Rossi, Anceschi e Frassinetti, e resteranno visibili fino al 14 giugno. La mostra mette in evidenza il movimento e il dinamismo attraverso le fotografie di questi autori.

? Cosa sapere Mostra fotografica di Rossi, Anceschi e Frassinetti al Borgo Ca’ Toschi di Baiso fino al 14 giugno.. L'evento propone un percorso visivo sul dinamismo tra danza, musica e natura appenninica.. Dalle ore 10:00 di sabato e domenica, l’antico Borgo Ca’ Toschi a Baiso accoglie i visitatori per la mostra collettiva ‘Ombre dell’Anima in movimento’, un percorso visivo che si estenderà fino al 14 giugno. Lontano dal fermento dei centri urbani, dove il tempo sembra scorrere con una velocità diversa, la quiete dell’Appennino si trasforma in un palcoscenico per tre interpreti della fotografia che hanno scelto di dialogare con il concetto di dinamismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Baiso, l’anima in movimento: tre fotografi svelano il dinamismo Notizie correlate Cinema italiano: aneddoti che svelano l’anima veraIl mondo dello spettacolo italiano si rivela oggi come un mosaico di aneddoti che vanno ben oltre le semplici statistiche di incasso, toccando la... Alta Lombardia: 3 studentesse svelano l’anima delle imprese localiUn nuovo approccio all’orientamento professionale prende forma nell’Alta Lombardia, con un progetto che unisce scuole e imprese locali.